Los Denver Nuggets superaron a los Chicago Bulls en un emocionante partido que se decidió en la prórroga el domingo en la NBA , con estrellas de ambos equipos que ofrecieron actuaciones históricas.

Nikola Jokic consiguió 37 puntos, 18 rebotes y 11 asistencias para lograr el 202º triple-doble de su carrera, Jamal Murray anotó ocho de sus 45 puntos (máximo de la temporada) en la prórroga, y los Denver Nuggets contuvieron a los Chicago Bulls 151-145 en la prórroga .

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Es la octava vez en sus carreras que Murray anota más de 40 puntos y Joki logra un triple-doble.

Esa es la mayor cantidad de juegos de este tipo de todos los tiempos , superando a otras dos parejas: Wilt Chamberlain y Guy Rodgers, y Tom Gola y Wilt Chamberlain.

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