Los Denver Nuggets superaron a los Chicago Bulls en un emocionante partido que se decidió en la prórroga el domingo en la NBA, con estrellas de ambos equipos que ofrecieron actuaciones históricas.
Es la octava vez en sus carreras que Murray anota más de 40 puntos y Joki logra un triple-doble.
Esa es la mayor cantidad de juegos de este tipo de todos los tiempos , superando a otras dos parejas: Wilt Chamberlain y Guy Rodgers, y Tom Gola y Wilt Chamberlain.
Otras notas estadísticas del dúo de los Nuggets:
- Murray supera a Alex English en la segunda mayor cantidad de partidos con 45 puntos o más en la historia de los Nuggets (9) , solo por detrás de Joki (12).
- Jokic amplía su récord de la NBA con su 17º partido de 35/15/10 en su carrera , cuatro más que Oscar Robertson (13).
- Nikola Jokic (202) redujo la diferencia con el récord de la NBA de Russell Westbrook de 209 triples-dobles en su carrera.