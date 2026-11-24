Manuel Morán, gran protagonista en el triunfo de Cartaginés ante Liga Deportiva Alajuelense

El acatante panameño Manuel Morán brilló en la remontada de Cartaginés (2-1) ante Liga Deportiva Alajuelense en el Morera Soto por la jornada del fútbol tico.

Morán, de 29 años de edad se lució como extremo por derecha en un partido que su equipo ganó viniendo de atrás en el marcador como visitantes.

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Los locales arrancaron ganando con anotación de Yeison Molina, para irse al descanso con ventaja por la mínima.

Remontada brumosa con gol de Manuel Morán inlcuido

El panameño Manuel Morán apareció sobre el minuto 61' del partido, rompiendo líneas para luego definir frente al arco con su pierna izquierda, iniciando la remontada.

Siete minutos después, Juan Carlos Gaete puso el segundo para el definitivo 1-2 y completar la remontada de los visitantes en el Morera Soto.

Con este importante triunfo, Cartaginés llegó a los 34 puntos e igualó en puntos al Deportivo Saprissa y sólo queda por debajo por diferencia de goles.