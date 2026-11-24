El acatante panameño Manuel Morán brilló en la remontada de Cartaginés (2-1) ante Liga Deportiva Alajuelense en el Morera Soto por la jornada del fútbol tico.
Los locales arrancaron ganando con anotación de Yeison Molina, para irse al descanso con ventaja por la mínima.
Remontada brumosa con gol de Manuel Morán inlcuido
El panameño Manuel Morán apareció sobre el minuto 61' del partido, rompiendo líneas para luego definir frente al arco con su pierna izquierda, iniciando la remontada.
Siete minutos después, Juan Carlos Gaete puso el segundo para el definitivo 1-2 y completar la remontada de los visitantes en el Morera Soto.
Con este importante triunfo, Cartaginés llegó a los 34 puntos e igualó en puntos al Deportivo Saprissa y sólo queda por debajo por diferencia de goles.