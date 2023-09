La reacción de Adalberto Carrasquilla luego de coronarse campeón de la US Open Cup

El mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla se coronó campeón de la US Open Cup con el Houston Dynamo, en un gran partido ante el Inter Miami.

Adalberto Carrasquilla y su primera reacción luego del título

"Contento la verdad, primero que todo por la revancha que me da el fútbol y por ganar en una cancha complicada, yo creo que estábamos convencidos y supimos manejar el partido, así que no tengo más palabras, agradecerle al grupo por todo el esfuerzo que hicimos durante este torneo. Yo creo que es lo que merecíamos, ser campeones", señaló "Cocó" Carrasquilla en entrevista exclusiva para COS.

"Ahora nos toca disfrutar para estar preparados el sábado para un partido complicado contra Dallas en la Liga", añadió el seleccionado nacional panameño.

Adalberto Carrasquilla y un apoyo incondicional de su familia

"Esto es para ellos, para mi familia que siempre estuvo en las buenas y en las malas, creo que se merecían verme campeón, ya que hace unos meses perdí una y quedé mal, pero estoy contento por el fútbol, por las recompensas que te dan, en el momento menos esperado, pero esto es para mi familia y todo el pueblo panameño que me brindó ese apoyo, créanme que me llegó todo ese apoyo de Panamá y este es el camino para que nosotros los jugadores demos lo mejor por nuestra patria y darnos a conocer en el fútbol internacional", dijo el ex jugador del Tauro FC de la LPF.

"No se juega una final todos los días y no se gana una final siempre, creo que es un momento lindo para disfrutarlo y creo que lo llevaré en lo que resta de mi carrera y esperamos que sean más momentos buenos como este", finalizó Adalberto Carrasquilla después de levantar el título.