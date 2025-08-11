Williamsport 2025: ¿Cuándo debuta Panamá en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas?

La novena de Panamá bajo el mando de Elpidio Pinto, se declara lista para iniciar su recorrido en la emocionante Serie Mundial de Pequeñas Ligas, en Williamsport 2025.

Las Pequeñas Ligas de Vacamonte se ganaron el boleto a este torneo, tras vencer 4-0 a la Leñita Roja de Coclé en la final del Torneo Nacional, en el mes de febrero, con un impecable trabajo del derecho Emanuel Flores en el montículo.

¿Cuándo debuta Panamá en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas Williamsport 2025?

Los panameños se estrenan ante Australia, el miércoles 13 de agosto a las 4:00 p.m. (hora panameña). En caso de ganar, chocarán ante el Caribe, que ya espera en el siguiente cruce.

Los peloteros del West esperan seguir dejando el nombre de Panamá en alto, después de grandes participaciones en las ediciones del 2022 y 2023 que fueron directo y no como Latinoamérica.

Esta será la tercera ocasión que el campeón del torneo nacional irá directo como Panamá, tras Coclé (2022) y Veraguas (2023).