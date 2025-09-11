La selección de Uruguay enfrentará a México y Estados Unidos en amistosos de cierre del 2025

La selección de Uruguay de Marcelo Bielsa se enfrentará en octubre a República Dominicana y Uzbekistán, en el inicio de su preparación para el Mundial de Norteamérica 2026, y cerrará este año con duelos ante México y Estados Unidos en noviembre, anunció el jueves la federación local (AUF).

La AUF anunció la mini gira por Malasia como "compromisos que servirán como termómetro y punto de inflexión" en su preparación hacia la Copa del Mundo, tras culminar esta semana las eliminatorias sudamericanas en cuarto lugar, detrás de Argentina, Ecuador y Colombia.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La Celeste enfrentará a República Dominicana el 10 de octubre en Kuala Lumpur y tres días después se medirá con Uzbekistán, que disputará su primer Mundial el año próximo, en Malaca, a 150 km de la capital de Malasia.

Amistosos de cierre de año para la selección de Uruguay

En un segundo comunicado, la AUF confirmó que la selección charrúa cerrará el año con amistosos ante Estados Unidos y México en la fecha FIFA de noviembre.

El 15 de noviembre enfrentará a la selección azteca en Torreón (México) y el 18 a Estados Unidos en Tampa, Florida.

FUENTE: AFP