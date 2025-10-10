Francia goleó a Azerbaiyán en las Eliminatorias UEFA

De blanco o azul, en el Santiago Bernabéu o de regreso al Parque de los Príncipes: poco importa el escenario esta temporada para Kylian Mbappé , decisivo con un golazo y una asistencia en la victoria 3-0 de Francia contra Azerbaiyán , en clasificatorios europeos al Mundial 2026 .

Los Blues ya tienen el pase al gran torneo al alcance de la mano: dominan el Grupo D con pleno de nueve puntos y afrontan las tres jornadas que restan con un colchón de cinco unidades sobre Ucrania, segunda de la llave gracias a su victoria del viernes 5-3 en Islandia.

En tres días Francia se desplazará a Reykjavik y, dependiendo del otro partido del grupo, una victoria podría asegurar ya el boleto al torneo que se celebrará el próximo verano boreal en Estados Unidos, México y Canadá.

Gol maradoniano de Francia

De regreso al Parque de los Príncipes, la cancha en la que se forjó su leyenda como jugador del París Saint-Germain, Mbappé fue el protagonista absoluto, ampliando sus impresionantes estadísticas en este inicio de temporada.

Y eso que el espectáculo se hizo de esperar, y parecía incluso que los visitantes iban a irse a los vestuarios habiendo defendido el 0-0 inicial.

Pero justo antes del descanso Mbappé aceleró, regateó a tres rivales, alcanzó el área y pese a tener a tres defensas pendientes de sus movimientos, resolvió con un recorte hacia el interior y un disparo raso al palo derecho (45+1').

Una diana que alarga su racha en el arranque del curso 2025-2026: suma ya 14 goles en 10 partidos con el Real Madrid y 3 tantos en 3 partidos con Francia.

De los 17 encuentros que ha disputado entre club y selección, solamente se ha quedado sin marcar en el duelo de LaLiga contra el Mallorca, en la 3ª jornada.

En la segunda mitad del encuentro, se asoció con otro exparisino para ampliar la renta. 'Kiki' centró al área y Adrien Rabiot saltó para anotar de cabeza (69'), delante de unas gradas que le silbaron por su pasado en el Marsella.