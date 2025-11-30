LaLiga: Real Madrid empate por tercera vez consecutiva para perder el liderato

El Girona, con un gol del marroquí Azzedine Ounahi, echó más sal en la herida de un Real Madrid de nuevo inoperante, pese a su arreón en el segundo periodo tras igualar Kylian Mbappé de penalti, que enlazó su tercer empate seguido y devolvió al Barcelona el liderato de LaLiga EA Sports.

Los empates ante el Rayo Vallecano y el Elche tuvieron su prolongación en Montilivi. El Real Madrid se ha desangrado lejos del Santiago Bernabéu y ha dilapidado la importante ventaja que tuvo con la victoria en el clásico. Ahora tiene un punto de déficit y le pisan los talones el Villarreal y el Atlético de Madrid. De nuevo naufragó en otra demostración de impotencia futbolística.

Con Thibaut Courtois, Éder Militao, Antonio Rüdiger, Fran García y Jude Bellingham como las novedades en el once Xabi Alonso respecto al partido europeo en El Pireo ante Olympiacos, el Real Madrid quiso de entrada, pero no pudo ante un Girona que aprovechó sus debilidades pese a dejar entrever deficiencias que le tienen en la zona de descenso.

Evitaron los pupilos de Míchel Sánchez sin aparentes problemas que el cuadro madridista profundizara y amenazara seriamente salvó en un remate de cabeza del brasileño Eder Militao que sacó con una gran parada el meta argentino Paulo Gazzaniga y en un gol de Kylian Mbappé anulado por mano, y supo golpear en un momento clave, justo al borde del descanso, con una jugada sin oposición que resolvió magníficamente el marroquí Ounahi.

Real Madrid lo intentó al final

Courtois mantuvo a su equipo en el partido con una gran parada al ucraniano Vladyslav Vanat y apareció el Vinicius con mordiente para forzar un penalti que transformó Mbappé y revolucionar a su equipo, cuyo acoso constante hasta el final fue una absoluta desesperación ante la zaga local Gazzaniga, sin claridad y con nulo acierto.

FUENTE: EFE