Lamine Yamal será baja para el partido ante Getafe

El entrenador del FC Barcelona Hansi Flick comentó en rueda de prensa que su jugador Lamine Yamal continuará en descanso por molestias en el pubis y no estará disponible para el partido ante el Getafe en la jornada 5 de LaLiga.
Lamine Yamal viajará a París para el Balón de Oro 2025
Hansi Flick también confirmó la presencia de Lamine Yamal en la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025 en París, junto a otros jugadores del club que están nominados en diferentes categorías.
Lamine fue baja del partido ante el Newcastle en la jornada 1 de la Champions League.