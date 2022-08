Leandro Paredes tiene un acuerdo con la Juventus.

"Leandro no formará parte de la convocatoria. He hablado con él después del entrenamiento. Sabemos que tiene un acuerdo con la Juventus, a la que nos vamos a enfrentar en no mucho tiempo (el 6 de septiembre en la primera jornada de la Champions League). Su cabeza está en otra parte, solo faltan los acuerdos entre los clubes. No le he incluido en el grupo para que prepare su marcha", señaló Galtier.