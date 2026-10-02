Lionel Messi celebra la primera victoria de El Eldense

Los goles de Roberto López, Fidel Chaves, Olabarrieta y Rastrojo en la segunda mitad valieron al Eldense para sumar su primer triunfo como local de la campaña en la Liga Hypermotion ante un Oviedo se adelantó en el marcador nada más empezar, pero que terminó sufriendo un duro correctivo a manos de un equipo que esta semana ha hecho oficial la llegada de Lionel Messi como nuevo propietario.

En la primera jugada del partido el Oviedo golpeó en el Nuevo Pepico Amat. Con apenas 20 segundos de juego, Reina culminó el primer ataque del equipo asturiano ante la pasividad de la defensa de un Eldense que se encontró con un guión inesperado.

El equipo de Julián Calero, con la inercia del derbi del Principado, empezó el duelo enchufado como si enfrente siguiera teniendo al eterno rival. Así, Youness, ex futbolista del Eldense, estuvo a punto de batir de nuevo a Ramón Vila en el minuto 10 en un saque de esquina.

Lionel Messi suma victoria como propietario

Pese a tener el partido cuesta arriba, el equipo de Javi Calleja se recompuso y pudo empatar poco después con una buena ocasión de Manu Nieto que envió alto cuando estaba en inmejorable situación para marcar. También obligó al meta visitante Narváez a intervenir con dos magníficas paradas. Sin embargo, con 0-1 se llegó al descanso.

En la reanudación, Calleja movió el banquillo en busca de un revulsivo en un Eldense que encontró petróleo con un penalti por mano de Samu Rodríguez dentro del área. Roberto López no falló desde los once metros para establecer el 1-1 en el minuto 56.

En buena dinámica, el Eldense tuvo una gran ocasión para darle la vuelta al marcador, pero Narváez volvió a lucirse a remate de Waldo Rubio. En el minuto 66, un nuevo penalti transformado por Fidel Chaves puso por delante al equipo alicantino.

En el tiempo de prolongación, el Eldense sentenció con otros dos goles de Olabarrieta y Rastrojo para sellar su primera victoria en el Nuevo Pepico Amat y también el primer triunfo de Javier Calleja en el banquillo azulgrana.

Messi empieza a disfrutar de su nueva propiedad con tres puntos que sacan al Eldense de zona de descenso.