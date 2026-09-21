Lionel Messi prepara su despedida de Argentina con una camiseta especial

Lionel Messi se prepara para vivir una jornada histórica con la selección de Argentina . El capitán de la Albiceleste disputará su partido de despedida el próximo 6 de octubre ante Benín , en un encuentro amistoso que se celebrará en Buenos Aires durante la ventana internacional.

La cita estará cargada de emociones para el astro argentino y los aficionados. Para la ocasión, Messi tendrá preparada una camiseta especial de la selección argentina , una indumentaria que quedará como recuerdo de su último encuentro defendiendo los colores de la Albiceleste.

"ÚLTIMO PARTIDO... UNA CAMISETA PARA TODA LA VIDA"



¡¡LEO MESSI YA TIENE TODO LISTO PARA SU DESPEDIDA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA!! pic.twitter.com/8rU3BJLBSd — SportsCenter (@SC_ESPN) September 21, 2026

Lindo homenaje para Lionel Messi

El homenaje también contará con la presencia de varios de los futbolistas que compartieron con Messi uno de los capítulos más importantes de su carrera. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) adelantó que todos los integrantes del plantel campeón del Mundial de Catar 2022 serán invitados junto a sus familias para acompañar al capitán en esta jornada.

La intención de la AFA es convertir el partido en una gran celebración alrededor de la figura de Messi y de la generación que conquistó la tercera Copa del Mundo para Argentina.

El futbolista de 39 años anunció su retiro el pasado 31 de agosto, tras caer en la final del Mundial 2026 frente a España.