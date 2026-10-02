MLB: Yankees anuncian que Gerrit Cole abrirá el primer partido de la Serie Divisional

El veterano lanzador diestro Gerrit Cole abrirá el primer partido de la Serie Divisional de la Liga Americana para los Yankees de New York contra los Rays el sábado en el Tropicana Field, según anunció la organización de MLB por la mañana.

El jugador de 36 años tuvo una marca de 10-9 con una efectividad de 3.61 en 22 aperturas esta temporada, después de perderse todo el año pasado debido a una cirugía Tommy John. Cole registró 131 ponches en 127 entradas lanzadas tras su debut de temporada en el Yankee Stadium el 22 de mayo .

Esta será la vigésimo tercera aparición de Cole en postemporada (todas como abridor) y la primera desde el quinto partido de la Serie Mundial de 2024 , cuando permitió cinco carreras no merecidas en 6 2/3 entradas en la derrota que puso fin a la serie. Tiene una efectividad de 2.93 en 12 aperturas de playoffs con los Yankees.

listo para choque en Serie Divisional de la MLB

Cole se enfrentará al lanzador derecho de los Rays, Drew Rasmussen, dos veces All-Star, cuya efectividad de 2.67 ocupó el séptimo lugar más bajo entre los lanzadores abridores calificados en 2026.

Cole ha sido titular en tres ocasiones esta temporada contra Tampa Bay, permitiendo tres carreras o menos en cada una de ellas. Tiene una efectividad de 3.33 en 23 aperturas de por vida contra los Rays, la mayor cantidad contra cualquier equipo. Cole también se ha enfrentado a Tampa Bay cuatro veces en la postemporada, incluyendo dos veces en la Serie Divisional de la Liga Americana de 2020.

FUENTE: MLB