Lionel Messi: Estoy disfrutando de lo que más me gusta en la vida, el fútbol

"Simplemente yo vine acá a jugar, a seguir disfrutando del fútbol, que es lo que me gustó toda la vida. Y elegí este lugar por eso sobre todas las cosas, y hoy te puedo decir que estoy muy feliz de la decisión que tomamos".

Para Lionel Messi su llegada a esta región del Mundo ha sido positiva y aún no tienen definida la casa donde vivirá con su familia, pero está cómodo en el lugar donde ahora se encuentran.

“El recibimiento de la gente fue espectacular desde el primer día y no solo en Miami sino en todo Estados Unidos porque en Dallas también hubo un trato espectacular para mi persona así que estoy muy feliz”.

Lionel Messi avanzó con el Inter Miami a la final de Leagues Cup y jugará contra el Nashville SC en busca del primer título en la historia del club y su primer logro futbolístico en Estados Unidos.

"El Balón de Oro es un premio muy importante. pero lo más importante para mí son los premios colectivos, los premios a nivel grupal, el Mundial era lo que me faltaba, estoy disfrutando".

SU SALIDA DEL FC BARCELONA A PARÍS EN COMPARACIÓN A MIAMI

“Mi salida de Barcelona a París no era algo que yo deseaba, no quería irme y fue de un día para el otro, pasó un poco por ahí también el acostumbrarme rápido a un lugar totalmente diferente tanto en la ciudad como en lo deportivo y se hizo difícil. Pero eso es todo lo contrario a lo que me está pasando acá, gracias a Dios”.