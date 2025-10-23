Lionel Messi renueva con el Inter Miami

La liga norteamericana de fútbol (MLS) anunció este jueves la renovación de Lionel Messi con el Inter Miami, lo que garantiza que el astro argentino esté en activo durante la Copa del Mundo del año que viene.

"Leo Messi seguirá siendo jugador de MLS con el Inter Miami", escribió la cuenta oficial de la competición en la red social X, sin ofrecer más detalles.

El contrato actual de Messi, de 38 años, con el Inter finaliza el próximo diciembre y será renovado hasta finales de la temporada 2028, sin opción de extensión, dijo a la AFP este jueves una fuente cercana a las negociaciones.

El acuerdo entre ambas partes para la renovación ya había sido confirmado a la AFP por una fuente próxima al acuerdo el pasado 17 de septiembre.

De cumplir íntegramente su nuevo compromiso, el futbolista más laureado de la historia seguirá en activo como mínimo hasta los 41 años.

Messi, que había avanzado que el Inter sería su último club, ha manejado sus tiempos con precaución y por ahora no ha confirmado públicamente su participación en el Mundial de Norteamérica 2026, en el que Argentina defenderá la corona.

Esta temporada el Diez conquistó por primera vez la Bota de Oro de la MLS con un asombroso registro de 29 goles en 28 jornadas de la temporada regular, y es favorito a revalidar el premio al Jugador Más Valioso (MVP).

La conquista de su primer título de liga en los playoffs es uno de los muchos y apasionantes retos que tendrá por delante Messi en estos próximos años.

Video del Inter Miami con el anuncio sobre Lionel Messi

FUENTE: AFP