Liverpool y Chelsea sufrieron en la jornada 14 de la Premier League

Hay un chiste que recorre estos días las redes sociales y es que los equipos que juegan y ganan al West Ham United creen haber encontrado la solución a sus problemas. Pero no es así, es que simplemente se han enfrentado al West Ham. Y esto es lo que parece haberle ocurrido al Liverpool , que tras ganar a los 'Hammers' el fin de semana volvieron a pinchar en la Premier League , esta vez en casa y contra el Sunderland (1-1).

Chemsdine Talbi, con un disparo desde la frontal que tocó en Virgil Van Dijk, dio otra noche de pesadilla a los 'Reds' y a un Arne Slot que puede tener sus horas contadas en Anfield: el neerlandés solo ha ganado cuatro de los últimos catorce encuentros.

Este nuevo pinchazo deja al Liverpool octavo con 22 unidades, a dos de la Champions League y once del liderato, mientras que el Sunderland es sexto, con 23 puntos.

La única anotación del Liverpool llegó por un autogol de Nordi Mukiele (81').

El Chelsea fue sorprendido

El Leeds United consiguió una victoria importantísima tras vencer al Chelsea (3-1), que fue castigado por dos graves errores defensivos que le alejan del liderato, y consigue tres puntos valiosos para salir del descenso.

Los locales fueron muy superiores y se impusieron gracias a los goles de Jaka Bijol, Ao Tanaka y de Dominic Calvert Lewin, mientras que Pedro Neto acortó distancias en el minuto 50 cuando el partido iba 2-0.

La única nota positiva para los de Enzo Maresca, que se quedan a nueve puntos del Arsenal, que es el líder, fue la vuelta de Cole Palmer, que debido a varios problemas físicos, solo había podido disputar tres encuentros de Premier League.

