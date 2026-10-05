Luis de la Fuente habla sobre la ansiedad de Lamine Yamal

Luis de la Fuente analizó el rendimiento de Lamine Yamal en la rueda de prensa que ofreció en el estadio Poljud de Split, donde este martes España se enfrentará con Croacia en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

"Lamine siempre quiere jugar, luego nosotros evaluamos si es conveniente o no. Lamine está en un fantástico momento, es un referente par todo el equipo y es un competidor nato. Está en un mejor momento para jugar el gran partido que puede ser el de mañana. Celebramos que sea así", declaro el técnico.

De la Fuente: "Lamine Yamal tiene ansiedad porque quiere ser el mejor. Es un competidor nato"



"Siempre quiere jugar, todos quieren jugar"

"Nadie va a jugar más de 270 minutos" pic.twitter.com/40eQWg5dCC — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 5, 2026

Luis de la Fuente entendió el deseo de Lamine Yamal de siempre ser titular

A la pregunta de si percibe que el extremo ya no tiene el ansia que confesó que tuvo en el pasado Mundial por destacar, el seleccionador respondió: "Lamine tiene ansiedad porque quiere ser el mejor. Es un ganador nato, en todo quiere ser competitivo. Es normal"

"Tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que sabe que puede dar. No quiero que tenga un sentido negativo la ansiedad, todo lo contrario. El competidor de verdad está ansioso hoy de que llegue la competición", señaló De la Fuente.

Del 0-7 encajado por Croacia ante Inglaterra, en la mayor goleada recibida en toda su historia, De la Fuente lo calificó de ″accidente del fútbol″, como el 7-1 de Alemania a Brasil o las goleadas de España contra los germanos (6-0) o Argentina (6-1).

″Eso pasa una vez en la vida, no es la diferencia futbolística entre Croacia e Inglaterra, para nada. Este resultado puede servir más de motivación. Como profesionales, te toca, pero nosotros tenemos muchas ganar de hacer un buen partido y sellar la clasificación y mantener la línea de este tiempo″, expuso.

En cuanto a la racha de 41 partidos sin perder, el técnico restó importancia porque algún día llegará la derrota.

″En el fútbol, en el deporte, se pasa de un día a otro de disfrutar del éxito a una situación más difícil. Llegará el día en el que perderemos, porque en la vida se pierde más que se gana. Y será algo natural″, explico.

FUENTE: EFE