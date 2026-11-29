Plaza Amador vs Árabe Unido, una final de históricos por el título del Apertura 2026

El CD Plaza Amador y el Deportivo Árabe Unido protagonizarán la gran final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), en un enfrentamiento entre dos de los clubes más históricos del fútbol nacional.

Los Leones y el Expreso Azul de Colón buscarán cerrar con broche de oro el campeonato y sumar una nueva estrella a sus respectivos escudos.

¿Cómo llegan Plaza Amador y Árabe Unido a la final?

El CD Plaza Amador consiguió su clasificación tras superar al Tauro FC en las semifinales del torneo, con victorias de 3-1 tanto en el partido de ida como en el de vuelta, para sellar un marcador global de 6-2 en el Clásico Nacional.

Por su parte, el Deportivo Árabe Unido dejó en el camino al San Francisco FC en las semifinales en una tanda de penales, para regresar a una instancia decisiva del fútbol panameño y mantener viva la ilusión de toda la fanaticada colonense.

El equipo dirigido por Mario Méndez terminó como líder de la Conferencia Este, consiguiendo su clasificación directa a las semifinales, mientras que los colonenses tuvieron que disputar los playoffs, donde vencieron 3-2 al Veraguas United.

El Expreso Azul superó 1-0 al San Francisco en la ida de las semifinales, pero cayó por el mismo resultado en la vuelta. Reynaldo Polo se convirtió en la figura de la tanda de penales para darle el boleto a la gran final al conjunto colonense.

El último enfrentamiento entre Plaza Amador y Árabe Unido

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el pasado 17 de octubre, en la jornada 12 del Apertura 2026, donde el CD Plaza Amador se impuso 2-0 en el COS Sports Plaza, con anotaciones de Davis Murillo y Héctor Ríos.

Los leones buscarán repetir la historia, mientras que el Expreso Azul tendrá la oportunidad de tomar revancha en el partido más importante del campeonato.

La última vez que se enfrentaron en una final de la LPF fue el 3 de diciembre de 2016, en el Torneo Apertura, en el estadio Rommel Fernández.

El Expreso Azul se impuso por 2-0 y conquistó su decimoquinto título, acabando con el invicto del Plaza Amador.

La rivalidad entre placinos y colonenses tendrá un nuevo capítulo, esta vez con el título del fútbol nacional en juego.

El poderío ofensivo del Plaza Amador y la capacidad de resistencia que ha mostrado el Árabe Unido durante la fase eliminatoria serán algunos de los principales ingredientes de una final que promete grandes emociones.

Dos históricos, dos fanaticadas apasionadas y un solo objetivo: levantar el trofeo de campeón del Apertura 2026 de la LPF.