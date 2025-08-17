Luka Modric debutó con el AC Milan en la Copa Italia FOTO: AC MILAN

Ante 71.000 espectadores en San Siro y el esperado debut de Luka Modric, el AC Milan comenzó la temporada con una victoria por marcador de 2-0 sobre el Bari , avanzándose a la segunda ronda de la Copa Italia.

Through to the second round #MilanBari #CoppaItaliaFrecciarossa

Brought to you by @Bitpanda_global pic.twitter.com/kWTiRsl0O4 — AC Milan (@acmilan) August 17, 2025

Brought to you by @Bitpanda_global pic.twitter.com/kWTiRsl0O4 — AC Milan (@acmilan) August 17, 2025 Leão adelantó a los locales en el inicio del partido antes de retirarse por lesión, y Pulisic marcó el segundo gol de los Rossoneri al comenzar la segunda parte. El Bari estuvo organizado y defendió con firmeza, pero los hombres de Allegri (que vio el partido desde la grada debido a su suspensión) se mostraron atentos, pragmáticos y productivos en ataque. El AC Milan creó muchas ocasiones y quizás podría haber conseguido una victoria más abultada.

