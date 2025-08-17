Luka Modric debutó con el AC Milan en la Copa Italia

Ante 71.000 espectadores en San Siro y el esperado debut de Luka Modric, el AC Milan comenzó la temporada con una victoria por marcador de 2-0 sobre el Bari , avanzándose a la segunda ronda de la Copa Italia.
El debut de Luka Modric y los otros fichajes
Con un sistema 3-5-2 que reflejó el trabajo realizado en la pretemporada, los Rossoneri hicieron debutar en competición a Estupiñan y Ricci desde el minuto 1, y luego, Modric y Jashari entraron entre efusivos aplausos en la segunda mitad. Antes del inicio del partido, los siete nuevos fichajes fueron presentados a la afición al inicio de la temporada. Con la primera ronda de la Copa Italia ya disputada, la atención se centra en el partido del sábado ante el Cremonese en casa, otro imprescindible.
FUENTE: AC MILAN