Luka Modric debutó con el AC Milan en la Copa Italia

El mediocampista croata Luka Modric debutó oficialmente con la camiseta del AC Milan en la Copa Italia.

Ante 71.000 espectadores en San Siro y el esperado debut de Luka Modric, el AC Milan comenzó la temporada con una victoria por marcador de 2-0 sobre el Bari , avanzándose a la segunda ronda de la Copa Italia.

Leão adelantó a los locales en el inicio del partido antes de retirarse por lesión, y Pulisic marcó el segundo gol de los Rossoneri al comenzar la segunda parte. El Bari estuvo organizado y defendió con firmeza, pero los hombres de Allegri (que vio el partido desde la grada debido a su suspensión) se mostraron atentos, pragmáticos y productivos en ataque. El AC Milan creó muchas ocasiones y quizás podría haber conseguido una victoria más abultada.

El debut de Luka Modric y los otros fichajes

Con un sistema 3-5-2 que reflejó el trabajo realizado en la pretemporada, los Rossoneri hicieron debutar en competición a Estupiñan y Ricci desde el minuto 1, y luego, Modric y Jashari entraron entre efusivos aplausos en la segunda mitad. Antes del inicio del partido, los siete nuevos fichajes fueron presentados a la afición al inicio de la temporada. Con la primera ronda de la Copa Italia ya disputada, la atención se centra en el partido del sábado ante el Cremonese en casa, otro imprescindible.

