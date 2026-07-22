FÚTBOL Fútbol Internacional -  22 de julio de 2026 - 12:36

Mikel Oyarzabal es recibido de gran manera por sus compañeros de la Real Sociedad

El delantero de la selección de España Mikel Oyarzabal recibido por sus compañeros de la Real Sociedad en su visita a Zubieta.

Mikel Oyarzabal es recibido de gran manera por sus compañeros de la Real Sociedad

Mikel Oyarzabal es recibido de gran manera por sus compañeros de la Real Sociedad

FOTO: Real Sociedad

Mikel Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad que el pasado domingo se proclamó campeón del mundo de fútbol con la selección de España, ha visitado este miércoles las instalaciones de Zubieta, donde ha sido manteado por sus compañeros y miembros del cuerpo técnico del club.

Recibimiento para Mikel Oyarzabal

La Real Sociedad ha publicado unas imágenes en sus redes sociales en las que se ve a Oyarzabal acceder a las instalaciones de entrenamiento del equipo txuri urdin vestido con ropa informal, junto al texto en euskera: 'El campeón del mundo está en casa', mientras es aplaudido y abrazado por sus compañeros del equipo blanquiazul y algunos de los miembros del cuerpo técnico.

Seguidamente, el delantero ha sido manteado por todos ellos, incluido el entrenador del primer equipo, el estadounidense de origen italiano, Pellegrino Matarazzo, quien también le ha dirigido personalmente unas palabras de felicitación en presencia del resto del grupo, antes de sacarse una foto de familia.

En paralelo, el club ha publicado un mensaje en su página de internet en la que recuerda que el capitán realista "disfrutará ahora de unas merecidas vacaciones", después de haber recibido esta mañana la felicitación de sus compañeros, el cuerpo técnico y los trabajadores de Zubieta, quienes le han expresado su "enorme felicidad y orgullo" por "tener como amigo a uno de los mejores futbolistas del planeta".

FUENTE: EFE

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