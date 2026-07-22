Mikel Oyarzabal es recibido de gran manera por sus compañeros de la Real Sociedad

Mikel Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad que el pasado domingo se proclamó campeón del mundo de fútbol con la selección de España, ha visitado este miércoles las instalaciones de Zubieta, donde ha sido manteado por sus compañeros y miembros del cuerpo técnico del club.
Seguidamente, el delantero ha sido manteado por todos ellos, incluido el entrenador del primer equipo, el estadounidense de origen italiano, Pellegrino Matarazzo, quien también le ha dirigido personalmente unas palabras de felicitación en presencia del resto del grupo, antes de sacarse una foto de familia.
En paralelo, el club ha publicado un mensaje en su página de internet en la que recuerda que el capitán realista "disfrutará ahora de unas merecidas vacaciones", después de haber recibido esta mañana la felicitación de sus compañeros, el cuerpo técnico y los trabajadores de Zubieta, quienes le han expresado su "enorme felicidad y orgullo" por "tener como amigo a uno de los mejores futbolistas del planeta".
FUENTE: EFE