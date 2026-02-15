LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  15 de febrero de 2026 - 14:42

Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar el Besiktas?

Michael Amir Murillo viene de disputar su primera titularidad con el Besiktas quienes se llevaron un triunfo por la mínima al final del partido ante Istanbul BB.

Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar el Besiktas?

Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar el Besiktas?

Michael Amir Murillo viene de disputar su primera titularidad con el Besiktas quienes se llevaron un triunfo por la mínima al final del partido ante Istanbul BB.

Las anotaciones del equipo del ex del Marsella llegaron por medio del surcoreano Oh Hyeon-gyu (43'), Orkun Kökçü (58') y Mustafa Erhan Hekimoglu (90+7).

Este resultado deja al Besiktas en el quinto puesto de la Superliga de Turquía con 40 unidades.

Amir disputó todo el encuentro, tuvo 6 recuperaciones, 1/2 en regates, 42 toques, 2 faltas recibidas, 1 pase clave, 1/1 en centros y 18/22 en pases precisos (82%).

¿Cuándo vuelve a jugar Michael Amir Murillo con el Besiktas?

El próximo partido de Amir y el Besiktas será el domingo 22 de febrero ante el Göztepe en el Tüpras Stadium (12:00 P.M.).

En esta nota:
Seguir leyendo

Michael Amir Murillo con su primera titularidad en el Besiktas

Michael Amir Murillo: "Estoy muy feliz de formar parte de la historia del Beisktas"

Michael Amir Murillo y un especial encuentro con Karina Arias, Embajadora de Panamá en Turquía

Recomendadas

Últimas noticias