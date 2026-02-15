Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar el Besiktas?

Michael Amir Murillo viene de disputar su primera titularidad con el Besiktas quienes se llevaron un triunfo por la mínima al final del partido ante Istanbul BB.

Las anotaciones del equipo del ex del Marsella llegaron por medio del surcoreano Oh Hyeon-gyu (43'), Orkun Kökçü (58') y Mustafa Erhan Hekimoglu (90+7).

Este resultado deja al Besiktas en el quinto puesto de la Superliga de Turquía con 40 unidades.

Amir disputó todo el encuentro, tuvo 6 recuperaciones, 1/2 en regates, 42 toques, 2 faltas recibidas, 1 pase clave, 1/1 en centros y 18/22 en pases precisos (82%).

¿Cuándo vuelve a jugar Michael Amir Murillo con el Besiktas?

El próximo partido de Amir y el Besiktas será el domingo 22 de febrero ante el Göztepe en el Tüpras Stadium (12:00 P.M.).