Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Olympique de Marsella?

El lateral panameño Michael Amir Murillo y el Olympique de Marsella enfrentarán al FC Bayeux de la sexta división francesa en los dieciseisavos de final de la Copa de Francia.

Los olímpicos llegaron a esta fase después de golear 6-0 al FC Bourg-Péronnas en los treintaidosavos de final, en un duelo disputado el 21 de diciembre de 2025 con Michael Amir Murillo en el banquillo.

Por su parte, el Bayeux viene de eliminar en la ronda de 64 al Blois por marcador de 2-1 con goles de Mayette y Renaux.

El lateral panameño de 29 años llegará a este encuentro después de ingresar de cambio y marcar su penal en la derrota (2-2, penales 4-1) del Marsella ante el PSG en la final de la Supercopa de Francia.

¿Cuándo vuelve a jugar Michael Amir Murillo con el Marsella?

El seleccionado nacional panameño y su club tendrán que visitar al FC Bayeux, el martes 13 de enero desde las 3:00 p.m. en el Stade Michel d'Ornano, Caen.