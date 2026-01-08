El PSG se coronó campeón de la Supercopa de Francia tras vencer al Marsella de Amir Murillo

El PSG venció la Supercopa de Francia, su primer título de 2026, en la tanda de penaltis tras haber igualado al Olympique Marsella (OM) en el minuto 95 gracias a Gonçalo Ramos.
PSG consigue primer título del año
El PSG del entrenador español Luis Enrique logró así la décimo-cuarta Supercopa francesa de su historia, agrandando el dominio del club parisino en el panorama francés.
El panameño Michael Amir Murillo ingresó al minuto 77' y anotó en la ronda de penales el único tanto para el Olympique Marsella.