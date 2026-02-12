Michael Amir Murillo: "Estoy muy feliz de formar parte de la historia del Beisktas"

"Murillo se incorporó a nuestro equipo procedente del Marsella, uno de los equipos punteros de la liga francesa. Confiamos plenamente en su calidad y en su aportación. Su llegada también ha generado un gran interés por el Besikta en su país natal, Panamá. Ayer mismo, el embajador de Panamá nos visitó para verlo jugar. Creo que en los próximos partidos se ganará elogios por su calidad y rendimiento, y será una gran aportación al Besikta. Estamos muy contentos de que esté con nosotros, de que forme parte de la gran familia del Beikta. Le doy la bienvenida a su nuevo hogar a Murillo y le deseo mucho éxito".

Reacciones de Michael Amir Murillo

“Quiero agradecer a nuestro presidente, a nuestro entrenador y a nuestro equipo técnico por darme la oportunidad de estar aquí. Estoy muy feliz de formar parte de la historia del Beisktas. Haré todo lo posible para ayudar al equipo y hacer felices a nuestros aficionados. La familia lo es todo. Puedo sentir ese sentimiento. Nuestros aficionados me recibieron muy cálidamente y estoy muy feliz por ello. Quiero corresponderles su confianza con un buen rendimiento en el campo. Tuve una reunión con mi entrenador. Él me explicó sus expectativas. Cumpliré con lo que me pida”.