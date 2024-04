Michael Amir Murillo: "Me sorprendió un poco volver tan rápido"

Amir sumó sus primeros minutos tras la lesión en el partido de vuelta ante el Benfica el 18 de abril ingresando de cambio al 46' en la clasificación a semifinales. Luego fue titular el domingo 21 ante el Toulouse, jugando 66' minutos.

"Me sorprendió un poco volver tan rápido y jugar un partido como lo es contra Benfica, pero gracias a Dios pude volver bien, aportar y ayudar a superar la eliminatoria".

Gestión de esfuerzos para Michael Amir Murillo

El lateral de 29 años también habló sobre la petición del entrenador Jean-Louis Gasset y su manejo de carga después de la lesión, evitando ir tanto al ataque porque es parte del proceso.

"Es normal después de tanto tiempo sin jugar, se nota que me falta un poco de ritmo de competencia y por eso no se me ve tan ofensivo como suelo ser. De hecho, en el partido contra el Toulouse jugué de tercer central y por eso se me veía un poco atrás", finalizó.

El Marsella se estará enfrentando al Niza este miércoles 24 de abril en la Ligue 1 desde las 2:00 pm.