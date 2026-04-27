Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Besiktas?

El lateral panameño Michael Amir Murillo se prepara con el Besiktas para enfrentar al Gaziantep F. K. en la jornada 32 de la Superliga de Turquía .

El club del canalero viene de igualar sin goles frente al Fatih Karagümrük SK en el Tüpras Stadium, donde Amir no estuvo en la convocatoria del equipo por acumulación de tarjetas.

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El empate en la Superliga de Turquía los dejó ubicados en la cuarta posición con 56 puntos en 31 fechas.

¿Cuándo vuelve a jugar Michael Amir Murillo con el Besiktas?

El Besiktas chocará ante el Gaziantep F. K., el viernes 1 de mayo a las 12:00 p.m. en el Gaziantep Stadium, por la jornada 32 de la liga local.

El seleccionado nacional de 30 años registra un gol y una asistencia en 10 partidos de la Liga de Turquía.