Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Besiktas?

El lateral panameño Michael Amir Murillo se prepara con el Besiktas para enfrentar al Gaziantep F. K. en la jornada 32 de la Superliga de Turquía.
El empate en la Superliga de Turquía los dejó ubicados en la cuarta posición con 56 puntos en 31 fechas.
¿Cuándo vuelve a jugar Michael Amir Murillo con el Besiktas?
El Besiktas chocará ante el Gaziantep F. K., el viernes 1 de mayo a las 12:00 p.m. en el Gaziantep Stadium, por la jornada 32 de la liga local.
El seleccionado nacional de 30 años registra un gol y una asistencia en 10 partidos de la Liga de Turquía.