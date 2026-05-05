Michael Amir Murillo y el Besiktas se despiden en semis de la Copa de Turquía Foto: Ahmad Mora/Getty Images

El conjunto del Konyaspor eliminó al Besiktas del lateral panameño Michael Amir Murillo en la semifinal de la Copa de Turquía , en un duelo emocionante que se decidió con un gol de penal de Enis Bardhi al 90+8.

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De esta forma, el canalero se queda sin posibilidades de ganar un título en la campaña 2025-2026.

Amir tendrá dos compromisos más antes de reportarse con la Selección de Panamá para disputar la Copa Mundial 2026.

Trabzonspor (9 de mayo) y Rizespor (17 de mayo) serán los dos rivales que le quedan al seleccionado nacional.

Números de Michael Amir Murillo vs Konyaspor

Murillo de 30 años jugó los 90' minutos, tuvo 1 intercepción, 1 despeje, 2 recuperaciones, 2/6 en duelos terrestres, 3/4 en duelos aéreos, 0/1 en regates, 2 faltas recibidas, 16/28 (57%) en pases precisos y 1 tiro.