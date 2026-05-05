LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  5 de mayo de 2026 - 15:44

Michael Amir Murillo y el Besiktas se despiden en semis de la Copa de Turquía

El Konyaspor eliminó al Besiktas del lateral panameño Michael Amir Murillo en la semifinal de la Copa de Turquía.

Michael Amir Murillo y el Besiktas se despiden en semis de la Copa de Turquía
Michael Amir Murillo y el Besiktas se despiden en semis de la Copa de TurquíaFoto: Ahmad Mora/Getty Images

El conjunto del Konyaspor eliminó al Besiktas del lateral panameño Michael Amir Murillo en la semifinal de la Copa de Turquía, en un duelo emocionante que se decidió con un gol de penal de Enis Bardhi al 90+8.

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De esta forma, el canalero se queda sin posibilidades de ganar un título en la campaña 2025-2026.

Amir tendrá dos compromisos más antes de reportarse con la Selección de Panamá para disputar la Copa Mundial 2026.

Trabzonspor (9 de mayo) y Rizespor (17 de mayo) serán los dos rivales que le quedan al seleccionado nacional.

Números de Michael Amir Murillo vs Konyaspor

Murillo de 30 años jugó los 90' minutos, tuvo 1 intercepción, 1 despeje, 2 recuperaciones, 2/6 en duelos terrestres, 3/4 en duelos aéreos, 0/1 en regates, 2 faltas recibidas, 16/28 (57%) en pases precisos y 1 tiro.

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