Michael Amir Murillo y un especial encuentro con Karina Arias, Embajadora de Panamá en Turquía

La Embajadora de Panamá en Turquía, Karina Arias Fonseca de Gianotti visitó al nuevo jugador del Besiktas JK Michael Amir Murillo , luego de su fichaje en el cierre del mercado para darle la bienvenida.

Murillo, lateral derecho que este 11 de febrero está cumpliendo 30 años de edad recibió una cálida bienvenida, con emotivas palabras de otra panameña que representa en territorio turco.

"Para nosotros es un placer, tenerlo a él es un honor, es un jugador que representa todos los valores de nuestro país, nos sentimos muy orgullosos de su trabajo, su trayectoria, es un ejemplo para las nuevas generaciones, que sepan que se puede, que dándole y entrenando pueden llegar a un club tan importante como es el Besiktas", mencionó la Embajadora de Panamá en Turquía.

Michael Amir Murillo espera dar alegrías en Turquía

"Agradecerle por la bienvenida y espero poder darles muchas alegrías", añadió Michael Amir Murillo.