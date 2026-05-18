Michael Amir Murillo se queda sin entrenador en el Besiktas

El Besiktas Football Investments Industry and Trade Inc. donde milita el panameño Michael Amir Murillo, anunció de manera oficial que han acordado mutuamente rescindir el contrato con el entrenador Sergen Yalçin de 53 años de edad.

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“El contrato del Sr. Ali Riza Sergen Yalçin, entrenador de nuestro equipo de fútbol profesional, ha sido rescindido de mutuo acuerdo a partir del 18 de mayo de 2026”, informaron "Las Águilas Negras".

"Agradecemos a Sergen Yalçin sus contribuciones a nuestro club y le deseamos éxito en su futura carrera", agregaron en el comunicado.

Complicado cierre de temporada para Sergen Yalcin en el Besiktas

A pesar de terminar en la cuarta posición de la tabla general de la Superliga de Turquía con 60 puntos en 34 fechas, el Besiktas cerró la campaña perdiendo dos de los últimos tres partidos (vs Konyaspor y Trabzonspor).