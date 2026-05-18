Michael Amir Murillo y sus números con el Besiktas en la temporada 2025/26

Después de una salida complicada del Olympique de Marsella de Francia, el lateral panameño Michael Amir Murillo llegó a Turquía como uno de los refuerzos del Besiktas de cara al cierre de la temporada 2025-2026.

Murillo se consolidó como titular desde su llegada al club en febrero, siendo una pieza clave del conjunto turco para terminar en la cuarta posición de la tabla general con 60 puntos en 34 fechas.

Números de Michael Amir Murillo en la temporada 25/26 con el Besiktas

El Seleccionado nacional de 30 años terminó jugando 12 encuentros en la Superliga de Turquía , anotando un gol y brindando una asistencia, mientras que en la Copa de Turquía jugó 3 compromisos y marcó un tanto.

El enfoque de Amir ahora será concentrarse con la Selección de Panamá para los amistosos ante Brasil (31 de mayo), República Dominicana (3 de junio) y Bosnia y Herzegovina (6 de junio) antes de iniciar su camino en la Copa del Mundo ante Ghana, el 17 de junio en el BMO Field.