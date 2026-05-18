Michael Amir Murillo y sus números con el Besiktas en la temporada 2025/26

Después de una salida complicada del Olympique de Marsella de Francia, el lateral panameño Michael Amir Murillo llegó a Turquía como uno de los refuerzos del Besiktas de cara al cierre de la temporada 2025-2026.
Números de Michael Amir Murillo en la temporada 25/26 con el Besiktas
El Seleccionado nacional de 30 años terminó jugando 12 encuentros en la Superliga de Turquía , anotando un gol y brindando una asistencia, mientras que en la Copa de Turquía jugó 3 compromisos y marcó un tanto.
El enfoque de Amir ahora será concentrarse con la Selección de Panamá para los amistosos ante Brasil (31 de mayo), República Dominicana (3 de junio) y Bosnia y Herzegovina (6 de junio) antes de iniciar su camino en la Copa del Mundo ante Ghana, el 17 de junio en el BMO Field.