Michael Murillo a su llegada al Besiktas: "Estoy muy feliz de estar aquí" FOTO / BESIKTAS

Michael Amir Murillo ya está en Turquía para unirse al Besiktas tras el traspaso desde el Olympique de Marsella luego de la situación que tuvo con Roberto De Zerbi.

"Quiero agradecer a todos los que hicieron posible mi fichaje, especialmente a nuestro presidente. Intentaré disfrutar de mi estancia aquí y jugar buenos partidos", dijo el panameño a su salide del aeropuerto tras ser recibido.

El Besiktas a su llegada señaló: "Amir Murillo, con quien hemos iniciado las negociaciones de su traspaso, ha llegado a Estambul para continuar las conversaciones y pasar el reconocimiento médico".

Amir Murillo sumó 23 partidos en la temporada 2025-2026 con el Olympique Marsella en Ligue 1, Champions League, Supercopa de Francia, anotó 2 goles y dio una asistencia, sumó 1,383 minutos.