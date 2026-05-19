Mundial 2026: ¿Cómo funciona el desempate?

Todo está listo. Ya se ha confirmado la lista completa de las 48 selecciones que competirán en el Mundial 2026 de la FIFA y se han completado los 12 grupos para el gran evento mundial que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos .

El torneo, compuesto por 104 partidos, dará comienzo el jueves 11 de junio, cuando México, uno de los países anfitriones, se enfrente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, y concluirá el domingo 19 de julio con la final de la Copa Mundial en Nueva York, Nueva Jersey.

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Criterios de desempate para los grupos de la Copa Mundial 2026

Si dos o más selecciones de un mismo grupo empatan a puntos al término de la fase de grupos, se aplicarán los siguientes criterios, en el orden indicado a continuación, para determinar la clasificación:

Primer paso

el mayor número de puntos obtenidos en los partidos de la fase de grupos entre los equipos en cuestión

una diferencia de goles más favorable resultante de los partidos de la fase de grupos disputados entre los equipos en cuestión

el mayor número de goles marcados en todos los partidos de la fase de grupos entre los equipos en cuestión

Si no es posible tomar una decisión mediante este procedimiento, se aplicarán los criterios siguientes a los dos o más equipos que sigan empatados a puntos:

Segundo paso

una diferencia de goles superior en todos los partidos de la fase de grupos

el mayor número de goles marcados en todos los partidos de la fase de grupos

la puntuación más alta en conducta del equipo (jugadores y miembros de la expedición) en relación con el número de tarjetas amarillas y rojas recibidas

Si no se llega a una decisión mediante los procedimientos descritos en los pasos uno y dos anteriores, se aplicará lo siguiente:

Tercer paso

Los dos o más equipos que sigan empatados a puntos se clasificarán según la última edición publicada de la Clasificación Mundial.

FUENTE: FIFA