MLB MLB -  19 de mayo de 2026 - 10:23

MLB: ¿Cuándo regresa José Caballero de su lesión?

El mánager Aaron Boone confía en un pronto regreso de José Caballero a la MLB, tras sufrir una fractura en el dedo medio de su mano derecha.

MLB: ¿Cuándo regresa José Caballero de su lesión?

MLB: ¿Cuándo regresa José Caballero de su lesión?

El santeño José Caballero sigue trabajando fuerte para volver a la MLB, luego de sufrir una lesión el domingo 10 de mayo ante los Cerveceros de Milwaukee en el American Family Field.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TalkinYanks/status/2056751451980873990?s=20&partner=&hide_thread=false

Aaron Boone, mánager de los Yankees de Nueva York, comentó que la esperanza es que José Caballero sea activado el viernes cuando sea elegible.

Además, dijo "ya veremos" cuando le preguntaron sobre Anthony Volpe quedándose en las Grandes Ligas después de que "Cabby" regrese.

El pasado 12 de mayo, los "Bombarderos" colocaron al pelotero panameño en la lista de lesionados por 10 días debido a una fractura en el dedo medio de la mano derecha.

Números de José Caballero en la temporada 2026 de la MLB

El panameño de 29 años batea para .259 producto de 35 imparables en 135 turnos al bate, 4 cuadrangulares, 13 carreras empujadas, 18 anotadas, 7 dobles, 8 bases por bolas, 29 ponches y 13 bases robadas.

En esta nota:
Seguir leyendo

MLB: Iván Herrera fue clave en remontada de los Cardenales de San Luis

MLB: ¿Qué lesión tiene el panameño José Caballero?

MLB: José Caballero a la lista de lesionados de los Yankees

Recomendadas

Últimas noticias