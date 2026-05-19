La selección de España llega con una mezcla de experiencia y jugadores jóvenes que buscan hacer historia por segunda vez en el Mundial 2026 y con Luis de la Fuente trataran de llegar muy lejos.
MUNDIAL 2026 19 de mayo de 2026 - 10:38
Mundial 2026: Jugadores destacados de la selección de España
Estos son los jugadores destacados de la selección de España para el Mundial 2026 en USA, México y Canadá.
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Jugadores destacados de España para el Mundial 2026
- Lamine Yamal: Con solo 18 años, jugará su primer Mundial, del FC Barcelona, con más de 20 partidos con España y más de 5 anotaciones, buscará ser el MVP y darle el título a España.
- Pedri: Con 23 años, es una de las fortalezas del equipo de España, su experiencia en el FC Barcelona será importante. Más de 30 partidos y más de 2 goles con la roja.
- Nico Williams: Con 24 años es un jugador muy peligroso, pertenece al Athletic Club, suma más de 25 partidos y más de 5 goles.
Jugador a seguir: Pau Cubarsí, es de las promesas de España, con 19 años su labor defensiva en el FC Barcelona le ha dado un puesto importante en la selección.
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