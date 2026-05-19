Indignación en Brasil, Chelsea y el mundo por la ausencia de Joao Pedro en convocatoria

El atacante del Chelsea Joao Pedro quedó fuera de la lista de 26 convocados de Brasil para el Mundial 2026, siendo una de las grandes sorpresas por la gran temporada que hizo el jugador.

El mundo reaccionó a la ausencia del jugador luego de ver un vídeo en redes sociales de la decepción de familiares y amigos al no escuchar el nombre del delantero en la convocatoria.

“Estamos muy tristes porque sabemos que es un sueño. Siempre esperamos que lo convoquen para todos los partidos. Desafortunadamente, no esta vez”, comentó el ex jugador y amigo de Pedro Jimmy Barboza.

Brasil reveló la lista de 26 jugadores al Mundial 2026

Joao Pedro tuvo una buena temporada, fue el mejor jugador del Chelsea en la temporada con 20 goles y 9 asistencias en 49 partidos.

“Hay que tener en cuenta muchas cosas. Jugar al fútbol aquí es complicado, con los viajes, el calor... es difícil compararlo con Europa. Sentimos mucho lo de João Pedro, porque por la temporada que hizo en Europa, merecía estar en esta lista. Pero, lamentablemente, y con todo el respeto, elegimos a otro jugador. Sentimos mucho lo de João Pedro, como lo sentimos por todos los demás”, explicó Carlo Ancelotti, entrenador de la selección de Brasil sobre la ausencia del jugador.