Mundial Sub-17 Qatar 2025: Partidos para hoy lunes 10 de noviembre

Este martes 10 de noviembre continúan las acciones de la Copa Mundial Sub-17 Qatar 2025, ahora con la jornada 3 de la fase de Grupos de la competición.
Suiza vs México desde las 7:30 A.M.
El Salvador vs Alemania a las 8:30 A.M.
Colombia vs Corea del Norte a las 8:30 A.M.
Honduras vs Indonesia desde las 9:45 A.M.
Zambia vs Brasil a las 9:45 A.M.
Venezuela vs Haití a las 10:45 A.M.
Egipto vs Inglaterra desde las 10:45 A.M.
Los oncenos siguen en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda de la cita mundialista en territorio del país de Medio Oriente.