Mundial Sub-17 Qatar 2025: Partidos para hoy lunes 10 de noviembre

Conoce a continuación los partidos que se disputarán este martes 10 de noviembre en el Mundial Sub-17 Qatar 2025.

Este martes 10 de noviembre continúan las acciones de la Copa Mundial Sub-17 Qatar 2025, ahora con la jornada 3 de la fase de Grupos de la competición.

Partidos para hoy 10 de noviembre Mundial Sub-17 Qatar 2025

Corea del Sur vs Irlanda a las 7:30 A.M.

Suiza vs México desde las 7:30 A.M.

El Salvador vs Alemania a las 8:30 A.M.

Colombia vs Corea del Norte a las 8:30 A.M.

Honduras vs Indonesia desde las 9:45 A.M.

Zambia vs Brasil a las 9:45 A.M.

Venezuela vs Haití a las 10:45 A.M.

Egipto vs Inglaterra desde las 10:45 A.M.

Los oncenos siguen en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda de la cita mundialista en territorio del país de Medio Oriente.

