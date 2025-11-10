Mundial Sub-17 Qatar 2025: Partidos para hoy lunes 10 de noviembre

Este martes 10 de noviembre continúan las acciones de la Copa Mundial Sub-17 Qatar 2025 , ahora con la jornada 3 de la fase de Grupos de la competición.

Corea del Sur vs Irlanda a las 7:30 A.M.

Suiza vs México desde las 7:30 A.M.

El Salvador vs Alemania a las 8:30 A.M.

Colombia vs Corea del Norte a las 8:30 A.M.

Honduras vs Indonesia desde las 9:45 A.M.

Zambia vs Brasil a las 9:45 A.M.

Venezuela vs Haití a las 10:45 A.M.

Egipto vs Inglaterra desde las 10:45 A.M.

Los oncenos siguen en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda de la cita mundialista en territorio del país de Medio Oriente.