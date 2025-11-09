LaLiga: ¿Cómo marcha la tabla de goleadores tras la jornada 12?

El Rayo Vallecano frenó al líder Real Madrid y puso fin a la racha del delantero francés Kylian Mbappé, que llevaba ocho jornadas seguidas marcando, aunque pese a ello continúa como sólido líder de la clasificación de goleadores de LaLiga EA Sports, con trece tantos.

En tanto que el polaco Robert Lewandowski se destapó con tres dianas para capitalizar la victoria del Barcelona en Balaidos.

Mbappé se macha con Francia al parón de las selecciones con seis dianas de ventaja sobre el argentino Julián Álvarez, que tampoco pudo anotar en la victoria del Atlético de Madrid sobre el Levante en el Metropolitano, y Lewandowski, que regresó a la titularidad para ser protagonista en el triunfo del Barcelona.

A continuación quedan, con seis goles, el camerunés Karl Etta Eyong, delantero del equipo levantinista, que tampoco anotó en el Metropolitano, y el kosovar Vedat Muriqi, que se encaramó al cuarto puesto de la tabla tras dar la victoria al Mallorca sobre el Getafe con su solitario gol.

El otro jugador que consiguió marcar al menos dos dianas en esta duodécima jornada fue el francés Antoine Griezmann, que tras saltar al césped en la segunda mitad, fue determinante para la victoria del Atlético de Madrid.

Tabla de goleadores de LaLiga tras la jornada 12