¿Cuándo se jugará?: Anuncian posible fecha de reprogramación de la Copa América de Béisbol 2025 FOTO: WBSC AMERICAS

Después de un fin de semana movido por la postergación de la Copa América de Béisbol 2025 que estaba programada para jugarse en Panamá del 13 al 22 de noviembre, el Director General de Pandeportes , Miguel Ordóñez y Aracelis León, Presidenta de la WBSC Americas , hablaron en conferencia de prensa desde el Centro de Alto Rendimiento (CAR) para aclarar todo lo sucedido con el certamen.

La decisión de postergar el torneo obedece al incumplimiento del promotor privado que llevaría a cabo la copa, causa por la cual, se impediría la instalación del evento, participación de los atletas, estadía, transporte y seguridad que conlleva la realización de este tipo de eventos.

"En el convenio de cooperación que se había firmado con la promotora internacional, el estado asumía alrededor de 250 a 270 mil dólares, esto conllevaba lo que era logística y seguridad", dijo Ordóñez.

"Este evento se postergara, pero Panamá será sede de la primera edición de la Copa América", reafirmó el líder del Instituto Panameño de Deportes.

La Copa América es un evento organizado bajo la autoridad de WBSC Americas Baseball, el organismo rector continental del béisbol en la región de las Américas. No es un torneo mundial de la WBSC. La WBSC no ha sido informada oficialmente ni ha participado en la organización o gestión de esta competición.

WBSC Américas dejó claro que habrá una demanda legal ante la empresa promotora.

La Copa América de Béisbol se reprogramara de fecha

Aracelis León dejó claro las posibles fechas para llevar a cabo el certamen en la ciudad de Panamá, teniendo en cuenta que el Clásico Mundial se jugará del 5 al 17 de marzo de 2026 y la Serie del Caribe del 30 de enero al 7 de febrero.

"Para el año siguiente, estamos en la primera conversación y desde mañana haremos una primera llamada porque sabemos que a inicios del 2026, varias federaciones estarán enfocadas en el Clásico Mundial y Serie del Caribe", dijo la Presidenta de la WBSC Americas.

"Nosotros creemos que la fecha viable puede ser a finales de abril o comenzando mayo, pero debemos hacer unas llamadas para terminar de coordinar y de manera formal anunciaremos la fecha definitiva para la Copa América que se realizará en Panamá", añadió Aracelis.

¿En qué estadios se tenía previsto jugar la Copa América de Béisbol 2025?

El Estadio Juan Demóstenes Arosemena había sido escogido como sede del Grupo A, mientras que el Estadio Mariano Rivera en La Chorrera recibiría la acción del Grupo B.