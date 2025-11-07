FÚTBOL Fútbol Internacional -  7 de noviembre de 2025 - 09:52

Mundial Sub-17 Qatar 2025: Colombia y El Salvador empataron en jornada 2

Colombia y El Salvador repartieron puntos por el Grupo G del Mundial Sub-17 de Qatar 2025 en la jornada 2.

Las selecciones de Colombia y El Salvador empataron este viernes 0-0 en su partido correspondiente a la segunda jornada del grupo G del Mundial sub-17 Qatar 2025, que tuvo como gran figura al meta salvadoreño Oliver Alegría.

Colombia dominó la primera parte y dispuso de buenas ocasiones para adelantarse en el marcador en las botas de Cristian Florez y Juan Cataño. Sin embargo, no fueron precisos y se encontraron con varias acciones de mérito de Alegría, el hombre del partido.

Tras la reanudación, El Salvador mandó un aviso en el primer minuto, pero los cafeteros reaccionaron con un gran remate de Santiago Londoño que acabó en gol, pero fue anulado por fuera de juego.

Colombia siguió con el dominio y estuvo a punto de marcar en el minuto 70, después de que Londoño, de nuevo, recogiera un rechace en el área pequeña y estrellase un balón en el poste. Sólo tres minutos más tarde, Didier Henao puso un centro con mucho veneno y obligó de nuevo a Alegría a despejar un balón que se colaba en su portería.

Los colombianos lo intentaron hasta el final, pero fueron incapaces de tumbar la resistencia salvadoreña, que se conformó con el punto.

