Paraguay vs Panamá: Fecha, hora y dónde ver en el Mundial Sub-17 Qatar 2025

La selección de Paraguay se enfrentará a Panamá en el Mundial Sub-17 Qatar 2025 el próximo sábado 8 de noviembre.

Paraguay vs Panamá: Fecha

La selección de Panamá no inició de buena forma el Mundial Sub-17 Qatar 2025 cayeron 4-1 ante Indonesia en su debut en este torneo de 48 equipos, y Paraguay tampoco tuvo buen arranque.

La albirroja también perdió en su primer partido 2-1 ante Uzbekistán que es segundo de grupo por la diferencia de goles con Indonesia que lidera el J, Paraguay es tercera y Panamá cuarto.

Este sábado Paraguay y Panamá se verán las caras nuevamente en este importante partido por intentar escalar posiciones, mientras que Indonesia buscará pelear su liderato contra Uzbekistán.

Fecha, hora y dónde ver Paraguay vs Panamá en el Mundial Sub-17 Qatar 2025

  • Fecha: Sábado. 8 de noviembre de 2025
  • Hora: 10:15 am
  • Lugar: Aspire Zone - Pitch 4
  • Dónde ver: EN VIVO por RPC Deportes desde las 10:00 am

