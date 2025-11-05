Paraguay vs Panamá: Fecha, hora y dónde ver en el Mundial Sub-17 Qatar 2025

La selección de Panamá no inició de buena forma el Mundial Sub-17 Qatar 2025 cayeron 4-1 ante Indonesia en su debut en este torneo de 48 equipos, y Paraguay tampoco tuvo buen arranque.
Este sábado Paraguay y Panamá se verán las caras nuevamente en este importante partido por intentar escalar posiciones, mientras que Indonesia buscará pelear su liderato contra Uzbekistán.
Fecha, hora y dónde ver Paraguay vs Panamá en el Mundial Sub-17 Qatar 2025
- Fecha: Sábado. 8 de noviembre de 2025
- Hora: 10:15 am
- Lugar: Aspire Zone - Pitch 4
- Dónde ver: EN VIVO por RPC Deportes desde las 10:00 am