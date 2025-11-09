Mundial Sub-17: Equipos clasificados a los dieciseisavos de final

La fase de grupos de la Copa Mundial Sub-17 de Qatar ha deparado goles espectaculares y momentos emocionantes. 48 equipos han viajado a Doha para disputar este torneo ampliado y competir por las 32 plazas de la fase de eliminatorias de la competición.
Selecciones clasificadas - Dieciseisavos de final del Mundial Sub-17
- Portugal
- Argentina
- Italia
- Brasil
- Zambia
- Austria
- Estados Unidos
- República de Irlanda
- Bélgica
- Japón
¿Cómo se determinan las eliminatorias de dieciseisavos de final?
Los 32 equipos que se clasifiquen en la fase de grupos disputarán los dieciseisavos de final según la clasificación por rendimiento tras la fase de grupos, siguiendo el calendario que se indica a continuación:
- 1er ganador de grupo del ranking v 8th-ranked third place
- 2º ganador de grupo del ranking v 7º tercero de grupo del ranking
- 3er ganador de grupo del ranking v 6º tercero de grupo del ranking
- 4º ganador de grupo del ranking v 5º tercero de grupo del ranking
- 5º ganador de grupo del ranking v 4º tercero de grupo del ranking
- 6º ganador de grupo del ranking v 3er tercero de grupo del ranking
- 7º ganador de grupo del ranking v 2º tercero de grupo del ranking
- 8º ganador de grupo del ranking v 1er tercero de grupo del ranking
- 9º ganador de grupo del ranking v 12º segundo de grupo del ranking
- 10º ganador de grupo del ranking v 11º segundo de grupo del ranking
- 11º ganador de grupo del ranking v 10º segundo de grupo del ranking
- 12º ganador de grupo del ranking v 9º segundo de grupo del ranking
- 1er segundo de grupo del ranking v 8º segundo de grupo del ranking
- 2º segundo de grupo del ranking v 7º segundo de grupo del ranking
- 3er segundo de grupo del ranking v 6º segundo de grupo del ranking
- 4º segundo de grupo del ranking v 5º segundo de grupo del ranking
FUENTE: FIFA