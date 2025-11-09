Mundial Sub-17: Equipos clasificados a los dieciseisavos de final FOTO: FIFA

La fase de grupos de la Copa Mundial Sub-17 de Qatar ha deparado goles espectaculares y momentos emocionantes. 48 equipos han viajado a Doha para disputar este torneo ampliado y competir por las 32 plazas de la fase de eliminatorias de la competición.

Argentina, Bélgica y Japón se convirtieron en algunas de las selecciones que aseguraron su puesto en dicha fase de la cita mundialista.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse