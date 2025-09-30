Mundial Sub-20: XI de Panamá vs Ucrania en la jornada 2

La selección de Panamá Sub-20 está lista y preparada para enfrentar a Ucrania en el segundo partido del grupo B del Mundial Sub-20 , partido que se disputará desde las 5 de la tarde hora local (3 pm en Panamá) en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso (En vivo por RPC).

El plantel dejó atrás el debut en la cita mundialista donde perdió ante Paraguay (3-2) y ahora está enfocada en dar todo en la cancha y hacerse con los tres puntos frente a los europeos que en la primera fecha derrotaron 2-1 a Corea del Sur.

El técnico Jorge Dely Valdés trabajó el martes la estrategia a utilizar frente a los ucranianos a quienes ya se han enfrentado en ediciones anteriores del Mundial Sub-20.

Será el tercer enfrentamiento ante Ucrania, el primero en Países Bajos 2005 con derrota por 3-1 en ronda regular y luego en Polonia 2019 con revés 4-1 en los octavos de final.

Alineación de Panamá vs Ucrania - Mundial Sub-20

Cecilio Burgess, Ariel Arroyo, Martín Krug, Juan Hall, Kairo Walters, Anel Ryce, Joseph Jones, Antony Herbert, Giovany Herbert, Kevin Walder y Gustavo Herrera.

FUENTE: FPF