Mundial Sub-20: XI de Panamá vs Ucrania en la jornada 2

La selección de Panamá Sub-20 está lista y preparada para enfrentar a Ucrania en el segundo partido del grupo B del Mundial Sub-20, partido que se disputará desde las 5 de la tarde hora local (3 pm en Panamá) en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso (En vivo por RPC).
El técnico Jorge Dely Valdés trabajó el martes la estrategia a utilizar frente a los ucranianos a quienes ya se han enfrentado en ediciones anteriores del Mundial Sub-20.
Será el tercer enfrentamiento ante Ucrania, el primero en Países Bajos 2005 con derrota por 3-1 en ronda regular y luego en Polonia 2019 con revés 4-1 en los octavos de final.
Alineación de Panamá vs Ucrania - Mundial Sub-20
Cecilio Burgess, Ariel Arroyo, Martín Krug, Juan Hall, Kairo Walters, Anel Ryce, Joseph Jones, Antony Herbert, Giovany Herbert, Kevin Walder y Gustavo Herrera.
FUENTE: FPF