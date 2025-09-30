MLB: Yankees publicaron su roster para la Serie del Comodín ante Boston

Los Yankees de Nueva York de la MLB con el panameño José Caballero presente, anunciaron su roster para la Serie del Comodín de la Liga Americana antes del Juego 1 contra los Medias Rojas de Boston que se disputará la noche del martes en el Yankee Stadium (5:08 pm).
La ausencia del lanzador dominicano Luis Gil es la más notable.
Roster completo de los Yankees - Wild Card MLB
Pitchers
- David Bednar
- Paul Blackburn
- Fernando Cruz
- Camilo Doval
- Max Fried
- Tim Hill
- Mark Leiter Jr.
- Carlos Rodón
- Cam Schlittler
- Will Warren
- Luke Weaver
- Devin Williams
Catchers
- J.C. Escarra
- Austin Wells
Infielders
- Jazz Chisholm Jr.
- Paul Goldschmidt
- Ryan McMahon
- Anthony Volpe
Outfielders
- Jasson Domínguez
- Trent Grisham
- Aaron Judge
- Giancarlo Stanton
Utility
- Cody Bellinger, INF/OF
- José Caballero, INF/OF
- Ben Rice, C/INF
- Amed Rosario, INF/OF
FUENTE: MLB