MLB MLB -  30 de septiembre de 2025 - 11:32

MLB: Yankees publicaron su roster para la Serie del Comodín ante Boston

Los Yankees de Nueva York publicaron su roster para la Serie del Comodín vs los Medias Rojas Boston en la MLB.

FOTO: John Jones-Imagn Images

Los Yankees de Nueva York de la MLB con el panameño José Caballero presente, anunciaron su roster para la Serie del Comodín de la Liga Americana antes del Juego 1 contra los Medias Rojas de Boston que se disputará la noche del martes en el Yankee Stadium (5:08 pm).

La ausencia del lanzador dominicano Luis Gil es la más notable.

Roster completo de los Yankees - Wild Card MLB

Pitchers

  • David Bednar
  • Paul Blackburn
  • Fernando Cruz
  • Camilo Doval
  • Max Fried
  • Tim Hill
  • Mark Leiter Jr.
  • Carlos Rodón
  • Cam Schlittler
  • Will Warren
  • Luke Weaver
  • Devin Williams

Catchers

  • J.C. Escarra
  • Austin Wells

Infielders

  • Jazz Chisholm Jr.
  • Paul Goldschmidt
  • Ryan McMahon
  • Anthony Volpe

Outfielders

  • Jasson Domínguez
  • Trent Grisham
  • Aaron Judge
  • Giancarlo Stanton

Utility

  • Cody Bellinger, INF/OF
  • José Caballero, INF/OF
  • Ben Rice, C/INF
  • Amed Rosario, INF/OF
image

FUENTE: MLB

En esta nota:
