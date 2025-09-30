MLB: Tigres pegaron primero ante Guardianes con un brillante Tarik Skubal

Tras dos semanas de frustración para los Tigres de Detroit contra los Guardianes de Cleveland , que lo habían superado para ganar el título de la División Central de la Liga Americana en la MLB , Skubal y Detroit se desquitaron el martes, con un poco de “Guards Ball” incluido. Mientras Skubal contuvo a Cleveland permitiendo solo una carrera producto de un extraño sencillo dentro del cuadro, los Tigres remontaron con un toque de Zach McKinstry que les dio la ventaja, logrando una victoria de 2-1 para irse arriba 1-0 en su Serie del Comodín de la Americana, pactada a un máximo de tres juegos, en el Progressive Field.

Fue una actuación clásica de Skubal, decidida por una forma de anotar poco tradicional para un equipo de A.J. Hinch. Y revirtió la suerte de unos Tigres que parecían estar “hechizados” cada vez que saltaba al mismo terreno de juego que los Guardianes en las últimas semanas.

Los 14 ponches de Skubal en 7.2 episodios establecieron un nuevo récord personal, superando sus 13 ponches en su blanqueada del 25 de mayo ante los Guardianes en Comerica Park.

Récord favorable para los ganadores del juego 1 - MLB

En la historia de las Series del Comodín a un máximo de tres juegos, los ganadores del Juego 1 han terminado llevándose la serie 18 de 20 veces (90%), incluyendo 16 barridas. Los equipos que han ganado el Juego 1 como visitantes tienen marca de 11-2 en esas series, con nueve barridas. Las únicas dos remontadas de equipos que perdieron el Juego 1 en casa ocurrieron en el 2020 (Atléticos vs. Medias Blancas y Padres vs. Cardenales).

FUENTE: MLB