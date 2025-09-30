Champions League: El Real Madrid supera al Kairat con un brillante Kylian Mbappé

El Real Madrid le ganó de manera cómoda (5-0) al Kairat Almaty en partido por la jornada de la fase liga de la UEFA Champions League desde el Ortalyq stadion de la ciudad de Pavlodar.
Minutos más tarde, los "merengues" tomaron el control del partido y abrieron el marcador sobre el minuto 25' con un tiro penal del francés Kylian Mbappé.
Los dirigidos por el DT Xabi Alonso lo siguió intentando con Vini, Mbappé y Mastantuono, pero se fueron al descanso con ventaja por la mínima.
Un brillante Mbappé con el Real Madrid
El goleador francés Kylian Mbappé lució impecable en el segundo tiempo, marcando dos grandes goles, el primero con definición sutil por arriba del arquero al 52' y al 73' con un potente disparo de pierna derecha a pase de Arda Guler.
La visita siguió con el pie en el acelerador a pesar de la ventaja y sobre el 83' Rodrygo apareció con una gran jugada individual para terminar asistiendo a Camavinga, que anotó de cabeza.
Y como si fuera poco, Brahim Díaz puso el definitivo 5-0 sobre el final del partido y asíi sumar 3 puntos de visita.