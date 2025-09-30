Champions League: Olympique de Marsella golea y Michael Amir Murillo suma minutos

El Olympique de Marsella sumó sus primeros tres puntos en la fase de liga de la UEFA Champions League 25-26 luego de golear 4-0 al Ajax, partido realizado en el Orange Vélodrome.

En este partido Igor Paixao con doblete, Mason Greenwood y Pierre Emerick Aubameyang marcaron los goles.

Sobre el final del partido el panameño Michael Amir Murillo ingresó de cambio, sumando minutos por segundo encuentro consecutivo luego de debutar hace unos días ante el Real Madrid en la derrota en el Estadio Santiago Bernabéu.

Murillo realizó un pase clave, completó un pase de dos posibles, realizó cuatro toques, realizó una falta, perdió dos balones y completó una barrida.

Próximo partido del Olympique de Marsella

El próximo partido en Champions será de visita ante el Sporting CP el miércoles 22 de octubre a las 2:00 P.M.