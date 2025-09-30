Champions League: Liverpool cae de visita ante Galatasaray

El Liverpool cayó derrotado este martes en su visita al Galatasaray turco por 1-0 durante la 2ª jornada de la fase de liguilla de la Champions League , en la principal sorpresa del día en el gran torneo europeo.

Un solitario gol del nigeriano Victor Osimhen de penal (16) decantó la balanza para los turcos contra uno de los favoritos para ganar la presente Champions.

Los Reds, que sufrieron en la primera jornada para imponerse 3-2 al Atlético de Madrid, siguen sin hacer funcionar las numerosas piezas llegadas durante el pasado mercado de fichajes.

Pese a un arranque de temporada con pleno de siete victorias entre todas las competiciones, el vigente campeón de Inglaterra cayó el pasado sábado en Premier League contra el Crystal Palace (2-1), y la de este martes supone su segunda derrota en apenas cuatro dias.

En esta ocasióneki, el Liverpool estaba al asalto de la portería defendida por Ugurcan Cakir y creyó adelantarse cuando Hugo Ekitike tuvo un mano a mano contra el guardameta.

El francés no atinó a definir y el Galatasaray se lanzó al contrataque, con una incursión en el área de Baris Alper Yilmaz. El húngaro Dominik Szoboszlai derribó al extremo turco y la acción se saldó con el penal anotado por Victor Osimhen (15).

Justo antes del descanso, una pérdida de balón cercana al área de Ryan Gravenberch a punto estuvo de causar un segundo penal, saldada finalmente con una falta directa que rechazó la defensa 'Red'.

Esas pérdidas de balón fueron el mayor dolor de cabeza para el entrenador Arne Slot, que en en el inicio de la segunda mitad vio como Osimhen encaraba en solitario a Alisson Becker, que detuvo bien el disparo pero que se lesionó en la acción, siendo sustituido por el georgiano Giorgi Mamardashvili.

A falta de media hora, Slot dio entrada al sueco Alexander Isak y al egipcio Mohamed Salah con la esperanza de remontar, pero la pólvora siguió sin prender dados los problemas del club inglés para acercarse con peligro al campo rival.

Dos derrotas para el Liverpool

Esta racha de dos derrotas entre todas las competiciones deja al Liverpool debilitado antes de visitar el sábado al Chelsea en el campeonato inglés.

