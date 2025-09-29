Premundial de Béisbol U23: Line-up de Panamá para duelo ante Honduras

La selección de Béisbol de Panamá definió su alineación para el choque de este lunes ante Honduras en la segunda jornada del Campeonato Premundial de Béisbol U23, que se juega en nuestro país.
Line Up de Panamá vs Honduras en el Premundial de Béisbol U23
- Héctor Rayo SS
- Eduardo Tait R
- Adrián Sugastey DH
- Juan Diego Alonso RF
- Eduardo Vaughan CF
- Edwin Hidalgo 1B
- Keith Hernández 2B
- Mauricio Pierre LF
- Joshua Cedeño 3B
Lanzador abridor: Adriel González
HONDURAS VS PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER PREMUNDIAL DE BÉISBOL U23
- Fecha: Lunes, 29 de septiembre de 2025
- Hora: 8:00 p.m.
- Lugar: Estadio Mariano Rivera
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión