Premundial de Béisbol U23 Béisbol -  29 de septiembre de 2025 - 17:54

Premundial de Béisbol U23: Line-up de Panamá para duelo ante Honduras

La novena de Panamá se enfrentará a Honduras en la segunda jornada del Campeonato Premundial de Béisbol U23.

Premundial de Béisbol U23: Line-up de Panamá para duelo ante Honduras

Premundial de Béisbol U23: Line-up de Panamá para duelo ante Honduras

FOTO: MLB

La selección de Béisbol de Panamá definió su alineación para el choque de este lunes ante Honduras en la segunda jornada del Campeonato Premundial de Béisbol U23, que se juega en nuestro país.

Los dirigidos por el mánager Aníbal Reluz tienen récord de 1-0, tras vencer por abultamiento de carreras 17-0 a Costa Rica en el Estadio Mariano Rivera, con buena ofensiva de Adrián Sugastey y Héctor Rayo, mientras que Jorge García trabajó de gran manera para acreditarse la victoria.

Line Up de Panamá vs Honduras en el Premundial de Béisbol U23

  1. Héctor Rayo SS
  2. Eduardo Tait R
  3. Adrián Sugastey DH
  4. Juan Diego Alonso RF
  5. Eduardo Vaughan CF
  6. Edwin Hidalgo 1B
  7. Keith Hernández 2B
  8. Mauricio Pierre LF
  9. Joshua Cedeño 3B

Lanzador abridor: Adriel González

HONDURAS VS PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER PREMUNDIAL DE BÉISBOL U23

  • Fecha: Lunes, 29 de septiembre de 2025
  • Hora: 8:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Mariano Rivera
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión
En esta nota:
Seguir leyendo

Premundial de Béisbol U23: Partidos para hoy lunes 29 de septiembre

Premundial de Béisbol U23: Tabla de posiciones tras la jornada 1

Premundial de Béisbol U23: Panamá se estrenó con victoria sobre Costa Rica

Recomendadas

Últimas noticias