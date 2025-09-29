Premundial de Béisbol U23: Panamá derrota a Honduras en su segunda salida al diamante

En el Estadio Mariano Rivera en Panamá Oeste, la selección de Béisbol de Panamá venció 3-0 a Honduras en su segundo compromiso del Premundial de Béisbol U23 .

La novena panameña dirigida por Aníbal Reluz anotó una carrera en el segundo episodio, una en el cuarto y una rayita más en la baja del quinto episodio.

Los peloteros Edwin Hidalgo, Adrián Sugastey y Keith Hernández fueron los encargados de remolcar las carreras de Panamá, que se vio ansioso en el plato ante los envíos "catrachos".

En la lomita por la tropa panameña brilló el derecho Adriel Gonzáles con labor de 6.0 episodios, permitiendo tan solo 1 imparable, sin carreras y ponchando a 13.

Dominio total en la lomita del Premundial de Béisbol U23

"Primero que todo darle gracias a Dios, se hizo el trabajo, lo que pidió el manager y el pitching coach. Estamos felices, contentos y a prepararnos para el siguiente partido y salir a ganar", señaló Adriel Gonzáles tras el triunfo.

"Quiero mandarle un saludo a toda mi gente allá en Chilibre y a la gente de Betania que siempre me ha apoyado desde chiquito", finalizó el lanzador panameño.

Ahora, Panamá tendrá un día de descanso y volverá a las acciones el miércoles 1 de octubre en cara a cara ante México.