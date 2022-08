Nápoles no quiere fichar más internacionales africanos por la Copa de África.

El Nápoles no fichará a nuevos jugadores africanos si se comprometen a disputar la Copa de África de Naciones (CAN) , competición generalmente organizada en medio de la temporada, según el presidente del club italiano Aurelio de Laurentiis .

"No me hablen más de (futbolistas) africanos. Los deseo todo el bien, pero o me firman una renuncia a participar en la Copa de África o si no (...) nunca los tengo a disposición", expresó el dirigente napolitano durante una emisión difundida el martes por un portal económico, Wall Street Italia.