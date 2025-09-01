Napoli anuncia fichaje de atacante Rasmus Hojlund

El Napoli, vigente campeón de Italia, se hizo este lunes en el cierre del mercado de fichajes de inicio de temporada con el atacante danés Rasmus Hojlund , del Manchester United.

"Rasmus Hojlund, del Manchester United, se une al Nápoles en forma de una cesión con obligación de compra", indicó el club italiano en un comunicado.

Según la prensa italiana, el Nápoles se compromete a pagar 70 millones de euros (81,9 millones de dólares) por este futbolista internacional, que no consiguió consolidarse en Old Trafford.

Hojlund, de 22 años, firmó 26 tantos en 95 partidos con los Red Devils, pero no entraba ya en los planes del entrenador Ruben Amorim.

El Manchester United se hizo en este mercato con el camerunés Bryan Mbeumo y el brasileño Matheus Cunha para reforzar su ataque.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sscnapoliES/status/1962576952469905597&partner=&hide_thread=false BIENVENIDO AL SSC NAPOLI. pic.twitter.com/V02l3ES49a — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) September 1, 2025

La vuelta de Rasmus Hojlund a la Serie A

Después de jugar con el Atalanta en la temporada 2023-2024, Hojlund regresa al campeonato italiano.

El Nápoles se ha mostrado muy activo en el mercado de inicio de temporada, fichando principalmente al internacional belga Kevin De Bruyne, que terminó su contrato con el Manchester City.

Los campeones italianos han gastado más de 100 millones de euros (117 millones de dólares) para hacerse con el italiano Lorenzo Lucca y los neerlandeses Noa Lang y Sam Beukema.

Este curso, el Nápoles regresa a la Liga de Campeones de Europa y defenderá el título de la Serie A que conquistó a finales de mayo.

FUENTE: AFP